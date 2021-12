Liebes Christkind – Weihnachtsgeschenke für Autofans

Was schenkt man einem Elektro-Auto-Fan? Worüber freut sich eine Motorrad-Fahrerin? Welche Motiv-Socken trägt Mann wirklich gerne? Hier kommen originelle Weihnachtsgeschenke – nicht nur für Autofahrer.

SP-X/Köln. Wie, schon wieder Weihnachten? Auch dieses Jahr kommt das Fest und die damit verbundenen Geschenk-Verpflichtung wieder recht überraschend. Praktisch, wenn der oder die zu Beschenkende ein Faible für Auto, Motorrad, Camping oder Fahrrad hat. Im Mobilitäts-Kosmos gibt es viele Ideen jenseits des Modellautos, die Fans zu Weihnachten Freude bereiten.

Schöner verschrotten: Diesen Rucksack trägt der Auto-Fan mit gutem Gewissen, denn er besteht aus 1.024 Gramm Autoschrott. Das Kölner Upcycling-Start-up Airpaq nutzt Airbag-Ausschussware aus der Autoindustrie sowie Sitzgurte und Gurtschlösser vom Schrottplatz und stellt daraus unter anderem Rucksäcke her. Rolltop-Rucksack mit 21 Litern Volumen 159 Euro, airpaq.de

Leder am Lenkrad: Die klassischen Autofahrer-Handschuhe aus weichem Hirsch-Nappaleder von Roeckl sehen in leuchtendem Orange (Montreal) oder edlem blau (Toronto) nicht nur im Cabrio oder Oldtimer gut aus. Denn neben besserem Grip sorgen sie auch für gewärmte Hände am Lenkrad – wenn zum Beispiel der Akku-Stand im E-Auto nicht mehr für die Lenkradheizung reicht. Damen-Handschuhe „Montreal“ 109 Euro, Herren-Handschuhe „Toronto“ 129 Euro, roeckl.de

Kultauto in Kleinteilen: Aus 2.207 einzelnen Kunststoff-Steinchen bastelt sich der Lego-Fan hier seinen Camping-Traum zusammen. Das 35 Zentimeter lange Fahrzeug wird in möglichst originalgetreuer Optik mit den Lego-Steinen zusammengesetzt, von der Schiebetür bis zum Klapptisch. VW T2 Campingbus, 150 Euro, lego.com

Aufgeladener Anhänger: Ihre Liebe zum (Elektro-) Auto kann Frau mit einem Pandora-Charm am Bettelarmband bezeugen. Der detailreiche Kleinwagen-Anhänger aus Silber ist auf der Unterseite mit einem eingeprägten Batterie-Motiv versehen. Elektroauto-Charm 29 Euro, pandora.net

Tool Time: Werkzeug kann man nie genug haben, schon gar nicht von Hazet. Dieser Flaschenöffner sieht aus wie die Hazet Umschaltknarre 863 P; perfekter Griff, geschmiedet und veredelt in Deutschland. Gefällt dem durstigen Heimwerkerkönig: Flaschenöffner, 15 Euro, lifestyleshop.hazet.de

Motorrad-Mähne: Gegen die Helmfrisur hat dieses nützliche Accessoire auch kein Rezept. Aber es sorgt dafür, dass lange Haare nach langer Motorradfahrt nicht mehr verknotet sind, mit einer einfachen Idee: „Hightail“ bewahrt lange Haare in einer Tasche direkt am Helm auf, 45 Euro, eu.hightailhair.com/de

Augenweide zum Aufhängen: Bei jedem aufgeblätterten Bild sollte ein Wandkalender neue Freude bereiten. Opulente Bilder, schöne Motive und außergewöhnliche Blickwinkel tragen dazu bei – zum Beispiel hier: „Geile Zeit“ Emotionale Erinnerungsfotos an die Glanzzeiten des Tourenwagensports in den 1970er und 80er Jahren, 47,5 x 30 cm, klimaneutral gedruckt, 15 Euro, heel-verlag.de. „Faszination Landmaschinen“ Acker-Giganten bei der Arbeit – vom Mähdrescher bis zum Lavendel-Ernter, klobige Ästhetik stimmungsvoll in Szene gesetzt, 47,5 x 30 cm, klimaneutral produziert, 15 Euro, heel-verlag.de

Sanfter Schrubber: Witzige 2-in-1-Reinigungshilfe für Fahrrad und Motorrad aus dem Vereinigten Königreich. Die verdreckten Zweiräder bekommen eine liebevolle Streicheleinheit, wenn sie mit dem pinken Silikonhandschuh mit integrierten Borsten auf der Handinnenfläche geschrubbt werden. Die wiederverwendbaren Überzieher ersetzen nach Bedarf Bürste, Schwamm oder Lappen. Muc-Off Deep Scrubber Gloves, 13 Euro, z.B. über bikebox-shop.de

Galanter Gesprächsaufhänger: Motiv-Socken sind angesagt – diese sind nicht nur selbst unter dem Anzug stilvoll tragbar, sondern outen den Träger als Porsche-Kenner. Das Muster mit Nadelstreifen, Schottenkaro, Pascha und Fischgrät ist inspiriert vom Interieur der Porsche Transaxle-Modelle 924, 928, 944 und 968. Unisex Socken-Box Transaxle 60 Euro, shop.porsche.com

Gespanntes Geschenk: Das „Carryyygum“ Universal-Spannband wird mit Klettverschluss am Fahrradlenker befestigt und trägt Kleinigkeiten wie Klapp-Regeschirm oder Wichtelgeschenk. 10 Euro, carryyygum.de

Zeitgeistiger Zeitmesser: Nicht nur für Skoda-Fahrer ist der sportliche Chronograph mit japanischem Uhrwerk, schwarzem Edelstahlgehäuse, Silikonarmband und 10 Bar Wasserdichte ein robuster Alltagsbegleiter. Das RS-Logo auf dem Zifferblatt verrät dezent, dass der Träger für Motorsport schwärmt. 170 Euro, shop.skoda-auto.de

Turbo-Treue: Nein, dies ist nicht der silberne Fön am Bande. Sondern ein klares Statement für Freunde des Verbrennungsmotors. Die Halskette aus Edelstahl und Silber zeigt einen stilisierten Turbolader. Gibt’s übrigens auch als Armband für Herren. Halskette 40 Euro, 4bar.de

Hanne Schweitzer/SP-X