Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 17:07 Uhr

SP-X/Hamburg. Viele deutsche Autobesitzer pflegen eine innige Beziehung zu ihren Fahrzeugen. In nicht wenigen Fällen mündet diese auch in Namensgebungen für das Auto. Wie aus einer Umfrage der Tankstellenkette HEM hervorgeht, lieben 32 Prozent der Deutschen ihr Fahrzeug. Hingegen gaben nur 2 Prozent in der Umfrage an, dem Auto nicht viel Bedeutung beizumessen. 34 Prozent der Befragten verleihen ihrem Pkw außerdem einen Namen. Wobei sich hier deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zeigten: Demnach geben 60 Prozent der Männer aber nur jede vierte Frau ihren Autos Kosenamen.

Mit 77 Prozent erfreuen sich die Kosenamen besonders großer Beliebtheit. Zu den Top-Drei gehören demnach „Dicker“, „Baby“ und „Schorsch“. Häufiger werden auch Zustandsbeschreibungen als Namen gewählt. „Schrotthaufen“ oder „lahme Ente“ sind hier typische Vertreter. Angesagt sind zudem Benennungen nach Filmcharakteren wie „Olaf“ dem Schneemann oder dem „Grinch“ zu benennen.

Mario Hommen/SP-X