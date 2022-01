Licht in der Dunkelheit – Ford Ranger

Pick-ups sind nicht zuletzt Nutzfahrzeuge. Der neue Ford Ranger will daher viel Gewicht auf praktische Tugenden legen.

SP-X/Köln. Noch ein gutes Jahr zieht ins Land, bevor der neue Ford Ranger auf den Markt kommt. Der Hersteller nutzt die Zeit zur Kommunikation von Details: Unter anderem soll der Pick-up ein cleveres Ladekonzept bieten. So verspricht Ford eine leichte Heckklappe, die sich mit einer Hand bedienen lässt und über ein integriertes Messlineal und Klemmvorrichtungen für das Fixieren, Ausmessen und Zuschneiden von Materialien verfügt. Die Innenseiten der Planken auf der Ladefläche sind beleuchtet, was die Nutzung im Dunkeln erleichtern soll. Per Smartphone-App oder über den zentralen Touchscreen im Cockpit soll sich eine 360-Grad-Beleuchtung anschalten lassen, die neben dem Ladeflächenlicht unter anderem Scheinwerfer und Nummernschildbeleuchtung aktiviert, um das Arbeiten bei Dunkelheit zu erleichtern.

Die neue Generation des Ford Ranger wird Ende 2022 vorgestellt und einige Monate später ausgeliefert. Erstmals nutzt auch VW die gleiche Plattform für seinen ebenfalls erneuerten Amarok. Beide Pritschenwagen dürften auf Wunsch mit einem V6-Diesel zu haben sein, der den Lifestyle-Anspruch der neuen Generation unterstreicht.

Holger Holzer/SP-X