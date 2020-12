Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 11:35 Uhr

2000 Euro Aufpreis

Lexus verpasst dem ES digitale Außenspiegel

Kamera und Bildschirm statt Außenspiegel. Was bislang eher in Fahrzeugstudien steckte, kommt beim Lexus ES nun in die Serienfertigung – gegen Aufpreis versteht sich.