Leistung und Reichweite satt – Porsche auf der LA Auto Show

SP-X/Los Angeles. Porsche rückt auf der LA Auto Show (19. bis 28. November) den 718 Cayman sowie den Taycan in den Mittelpunkt seines Messeauftritts.

Mit dem 718 Cayman GT4 RS zeigen die Stuttgarter das neue Topmodell der Baureihe. Es ist ab 141.340 Euro zu haben und soll ab Dezember ausgeliefert werden. Das Mittelmotor-Coupé hat in dieser höchsten Ausbaustufe einen 368 kW/500 PS starken, frei saugenden Sechszylinder-Boxermotor an Bord. Das maximale Drehmoment beträgt 450 Newtonmeter. Der GT4 RS beschleunigt in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei Tempo 315 erreicht. Außerdem auf dem Messestand ist die Rennvariante GT4 RS Clubsport zu sehen.

Der Taycan GTS mit eigenständigem Ex- und Interieurdesign feiert ebenfalls in LA Premiere. Er kommt auf eine Reichweite von bis zu 504 Kilometern. Seine Maximalleistung beträgt 440 kW/598 PS bei Nutzung der Launch Control. Fahrwerk und optionale Hinterachslenkung sind GTS-spezifisch abgestimmt. Daneben präsentiert der Sportwagenbauer als dritte Karosserievariante des Taycan den GTS Sport Tourismo. Dieser verfügt wie der Cross Tourismo über die nach hinten abfallende Dachlinie. Das Kofferraumvolumen ist mit bis zu 1.200 Litern ausgewiesen. Die zwei neuen Taycan-Modelle sollen im Frühjahr 2022 bei den Händlern stehen.

Elfriede Munsch/SP-X