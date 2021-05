SP-X/Köln. Wer als Stadtbewohner oder als Pendler in einer Metropole innerstädtisch oder in einem angesagten Stadtteil einen festen Stell- oder Garagenplatz für sein Auto sucht, muss tief in die Tasche greifen. Nach einer von Statista grafisch aufbereiteten Datenauswertung des Immobilienportals Immowelt werden die höchsten Preise für eine solche Parkmöglichkeit in Frankfurt aufgerufen. Die maximalen Mietpreise liegen in der Stadt am Main bei 290 Euro pro Monat. München folgt mit bis zu 200 Euro auf Platz 2, Hamburg mit 175 Euro auf dem dritten Rang. Günstiger ist es in Berlin (170 Euro), Stuttgart (150 Euro), Nürnberg (125 Euro), Düsseldorf und Köln (je 120 Euro). Die Untersuchung des Online-Portals weist aber auch günstigere Tarife auf. So kostet in Bremen eine Parkmöglichkeit bis zu 80 Euro, in Dortmund und Hannover sind es je 75 Euro und in Dresden bis zu 70 Euro. Abseits der begehrten und günstig gelegenen Parkplätze werden in städtischen Randgebieten auch noch preiswerte Stellplätze für bis zu 25 Euro angeboten.

Elfriede Munsch/SP-X