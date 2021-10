Ländliche Säulen fallen öfter aus – Lade-Infrastruktur

SP-X/Köln. E-Auto-Ladesäulen auf dem Land sind weniger zuverlässig als in der Stadt. Lag die Ausfallrate in überwiegend ländlichen Regionen im letzten Quartal 2020 bei rund 5 Prozent, waren in Städten und deren Umgebung im Schnitt lediglich knapp 4 Prozent der Säulen nicht einsatzfähig, wie aus dem Ladeinfrastruktur-Report des TÜV Rheinland hervorgeht. Auch in allen anderen Quartalen seit Ende 2018 zeigte sich eine deutliche Differenz bei der Zuverlässigkeit zwischen städtischem und ländlichem Raum. Insgesamt haben die Ausfallraten über die letzten Jahre tendenziell aber abgenommen.

Holger Holzer/SP-X