SP-X/Rüsselsheim. Ab sofort bietet DS Automobiles das Plug-in-Hybrid-SUV DS 7 Crossback E-Tense 4x4 in der 62.340 Euro teuren Sonderedition Louvre an. Wie der Zusatzname andeutet, wurde der Teilzeitstromer mit einigen Querverweisen zur Pariser Kunstausstellung aufgewertet. So finden sich auf der Außenhaut und im Innenraum Logos der im Zentrum des Louvre stehenden Glaspyramide. Darüber hinaus bietet die neue Ausstattungsvariante 20-Zoll-Leichtmetallräder sowie einige Schwarzakzente. Außerdem können sich Insassen des Sondermodells auf dem 12-Zoll-Touchscreen des Infotainmentsystems über eine Vielzahl von Louvre-Exponaten informieren. Neben Fotos der Kunstwerke sind auch vierminütige Erklär-Podcasts in mehreren Sprachen abrufbar.

Das kunstbeflissene Sondermodell basiert auf der Topausstattung Grand Chic in Kombination mit der Topmotorisierung E-Tense 4x4 300 mit 225 kW/300 PS Systemleistung. Diese erlaubt einen Sprint auf 100 km/h in 5,9 Sekunden, maximal Tempo 240 sowie eine elektrische Reichweite von über 50 Kilometer.

Mario Hommen/SP-X