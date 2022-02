Kunden bleiben treuer – Kfz-Versicherungswechsel

SP-X/Köln. Der Wechselwille bei der Kfz-Versicherung lässt weiter nach. Ende des vergangenen Jahres kündigen lediglich 18 Prozent der rund 41 Millionen privaten Versicherungsnehmer ihrer Assekuranz zugunsten einer anderen, wie die Marktforschungsagentur Sirius Campus ermittelt hat. Damit sinkt der Anteil der Wechsler das dritte Jahr in Folge, 2018 lag die Quote noch bei 28 Prozent. Auch in absoluten Zahlen gab es in diesem Zeitraum einen Rückgang von 1,9 Millionen auf 1,3 Millionen Fahrzeughalter. Am erfolgreichsten bei der Neukunden-Werbung waren der Erhebung zufolge ADAC, Allianz, AXA, HDI und Huk-Coburg, die größten Netto-Gewinner waren HDI, Verti und VGH.

Aus Kundensicht hat sich der Wechsel nicht in allen Fällen finanziell gelohnt. Im Schnitt verringerte sich nur noch für 70 Prozent die Prämienhöhe (2020: 75 Prozent), für 25 Prozent (23 Prozent) blieb der Preis ungefähr gleich, 5 Prozent zahlten mehr. Bei günstigeren Policen konnten die Wechsler im Schnitt 144 Euro sparen (2020: 150 Euro).

Holger Holzer/SP-X