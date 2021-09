Kultige Klangwelten – Porsche: Digitale Soundnacht

SP-X/Zuffenhausen. Am Samstag, den 18. September 2021, wird Porsche erstmalig die digitale Sound Nacht „Next Level“ abhalten. Während des Events will der Sportwagenhersteller die Motoren von 20 Renn- und Serienfahrzeugen seiner Unternehmenssammlung starten. Die von Zeitzeugen wie Walter Röhrl und Hans-Joachim Stuck begleitete Veranstaltung können Interessierte ab 17 Uhr online über die offiziellen Porsche-Kanäle auf Youtube und LinkedIn sowie über die Webseite www.soundnacht.porsche.de registrierungs- und kostenfrei verfolgen. Schauplätze der auch in Englisch und Französisch übersetzten Live-Übertragung sind das Entwicklungszentrum Weissach sowie das Porsche-Museum in Zuffenhausen. Auf dem Vorplatz des Museums werden am darauffolgenden Sonntag alle Fahrzeuge der Soundnacht ausgestellt.

Mario Hommen/SP-X