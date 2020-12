Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Weiterstadt. Seat bietet seinen Kunden in Deutschland ab sofort einen kostenlosen Hol-und-Bring-Service für Werkstatt-Termine an. Wer aufgrund der Corona-Krise das Haus nicht verlassen will, muss auf einen für sein Fahrzeug geplante Inspektion oder eine Reparatur nicht verzichten. Für die Fahrzeugüberführung kann der Seat-Kunde die Werkstatt beauftragen. Zusatzkosten für diesen Transport entstehen dem Autobesitzer keine. Die Händler werden für diesen Sonderdienst von Seat Deutschland pauschal mit 30 Euro subventioniert.

Mario Hommen/SP-X