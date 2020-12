Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Bonn. Auf Autobahnraststätten ist die Benutzung der Sanifair-Sanitäranlage nun kostenlos möglich. Der Rastanlagenbetreiber Tank & Rast will Reisenden damit die Möglichkeit zum Händewaschen geben und so helfen, die Coronakrise einzudämmen. Der Zugang an den 330 Standorten erfolgt in der Regel über den nun offen stehenden Kindereingang. Die Aktion gilt bis auf Weiteres.

Holger Holzer/SP-X