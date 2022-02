Kommt ein Escort-E? – Ford schützt alte Namen

SP-X/Teddington. Mit alten Namen in die neue Autowelt: Ford hat sich laut dem britischen Magazin „Autocar“ in Europa diverse frühere Modellbezeichnungen erneut schützen lassen. Dazu zählen unter anderem „Escort“, „Granada“, „Orion“ und „Capri“. Die Zeitschrift setzt das in Beziehung zu Aussagen von Ford-Europa-Designchef Murat Güler, der in einem Interview die Wiederbelebung klassischer Modellnamen als geschickten Marketingtrick bezeichnet hatte. Die Bezeichnungen könnten etwa bei den neuen E-Autos der Marke zum Einsatz kommen, die Ford auf Basis von Volkswagens Elektro-Baukasten MEB angekündigt hat. Denkbar wäre ein VW-ID.3-Ableger namens Escort.

Holger Holzer/SP-X