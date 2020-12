Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Brühl. Dacia bietet sein Kompakt-SUV Duster ab 12.900 Euro als Sondermodell „Deal“ an. Die auf der zweiten Ausstattungsvariante Essential (ab 13.200 Euro) basierende Variante hat zusätzlich zu deren Komfortfeatures eine manuelle Klimaanlage an Bord. Dacia verspricht einen Preisvorteil von 800 Euro. Das Sondermodell ist mit dem 74 kW/101 PS starken Einstiegs-Turbo-Dreizylinderbenziner und seinem Flüssiggas-Pendant erhältlich. Außerdem kann es mit dem 85 kW/116 PS-Diesel (ab 14.700 Euro) kombiniert werden. Alle Versionen verfügen über Frontantrieb. Die Basisversion des Duster steht ab 11.790 Euro in der Preisliste. Klimaanlage und Radio gehören hier nicht zum Serienumfang.

Elfriede Munsch/SP-X