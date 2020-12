Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 16:07 Uhr

SP-X/Flensburg. Die Kleinwagen erholen sich am schnellsten vom Corona-Lockdown. Im Juli war das sogenannte B-Segment die Pkw-Klasse mit dem größten Zuwachs bei den Neuzulassungen: Knapp 47.000 Fahrzeuge entsprechen einem Plus von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Gefragtestes Modell war laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) der Mini mit knapp 6.000 Einheiten – 36 Prozent mehr als vor zwölf Monaten.

Auch die SUVs (plus 3,1 Prozent), die Oberklasse (plus 2,7 Prozent) und die Kompaktklasse (plus 0,1 Prozent) konnten leicht zulegen. Weiterhin positiv entwickelte sich auch die Nachfrage nach Wohnmobilen (plus 95 Prozent), die auch schon in der tiefsten Corona-Krise deutlich zulegen konnten. Insgesamt blieb der deutsche Pkw-Markt aber auch im Juli im Minus: Mit 315.000 Neuzulassungen lag er 5,4 Prozent unter Vorjahresniveau.

Holger Holzer/SP-X