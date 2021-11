Kleines Auto, erwachsene Preise – Toyota Aygo X

Toyota hält dem Kleinstwagen Aygo die Treue. Der wird in der Neuauflage mit dem Zusatz „X“ komfortabler und auch deutlich teurer.

SP-X/Köln. Der neue Toyota Aygo X startet im Frühsommer 2022 zu Preisen ab 15.390 Euro. In der Basis hat der 3,70 Meter lange Kleinstwagen in SUV-Optik unter anderem Klimaanlage, Navi und ein Infotainmentsystem an Bord. Das „Safety Sense“ genannte Sicherheitssystem mit Kollisionsverhinderer, Spurhalte-Assistenten und Abstandstempomat ist ebenfalls Teil der Basisausstattung.

In den höheren Ausstattungslinien, die wohl ab 20.000 Euro aufwärts erhältlich sein werden, gehören etwa ein schlüsselloses Zugangssystem und eine Klimaautomatik zum Serienumfang. Außerdem sind ein 9 Zoll großer Bildschirm, eine cloudbasierte Navigation, Apple CarPlay und Android Auto sowie ein JBL-Soundsystem Teile des Lieferumfangs. Optisch warten die gehobenen Komfortniveaus mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Zweifarbenlackierung, einer eigenständiger Frontpartie, LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfern und Parksensoren an Front und Heck auf.

Zum Marktstart steht zunächst ein 1,0-Dreizylinder mit 53 kW/72 PS zur Wahl. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 15,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei Tempo 158 erreicht. Die Kraftübertragung übernimmt ein manuelles Fünfgang-Getriebe, alternativ gibt es ein CVT-Getriebe. Den Durchschnittsverbrauch (WLTP) gibt Toyota mit 4,7 bis 5,4 Litern an. Als weitere Motorisierung dürfte der bereits aus dem Kleinwagen Yaris bekannte 1,5-Liter-Dreizylinders mit 92 kW/125 PS das Portfolio erweitern.

Elfriede Munsch/SP-X