Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 12:07 Uhr

Der Kleinbus von Opel kann nun auch in der elektrischen Variante bestellt werden.

SP-X/Rüsselsheim. Ab sofort ist der batterieelektrische Opel Zafira Life bestellbar. Los geht es ab 53.800 Euro für die mittlere, 4,95 Meter lange Variante in der Basisausstattung „Selection“. Die 4,60 Meter lange Kurzversion startet mit dem mittleren Komfortniveau „Edition“ ab 56.700 Euro. Der mit 5,30 Meter längste elektrische Zafira Life kostet in der Basis ab 54.625 Euro. Bei allen Varianten kann der Umweltbonus in Höhe von 7.500 Euro abgezogen werden.

Den Antrieb übernimmt ein 100 kW/136 PS starker E-Motor, für dessen Stromversorgung zwei Akkus mit 50 kWh und 75 kWh zur Wahl stehen. Die Reichweite beträgt 230 Kilometer beziehungsweise 330 Kilometer. Den Zafira Life-e gibt es in unterschiedlichen Sitzkonfigurationen mit bis zu neun Plätzen.

Elfriede Munsch/SP-X