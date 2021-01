SP-X/München. Im Straßenverkehr ist aggressives Verhalten allgegenwärtig. Entsprechend oft und gerne wird auch am Lenkrad geflucht. Wie aus einer aktuellen Umfrage des Dashcam-Herstellers Nextbase hervorgeht, gaben 55 Prozent der deutschen Autofahrer an, Schimpfwörter zu verwenden. Dabei zeigen sich regionale Unterschiede: Während in Hamburg der Anteil bei 45 Prozent liegt, sind es in Rheinland-Pfalz 65 Prozent. Mit 20 Prozent ist „Arsch(loch)“ das Schimpfwort mit der häufigsten Nennung gefolgt von „(Voll)idiot (16 %), „(Voll)Depp“ (7 %), „Penner“ (5 %) und Blödmann (5 %).

Mario Hommen/SP-X