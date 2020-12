Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 15:07 Uhr

Ein unruhiger Sommer hat den Kfz-Versicherern die Bilanz für 2019 verhagelt. Überschwemmungsschäden an Autos gab es zuletzt jedoch seltener.

SP-X/Berlin. Unwetter haben im vergangenen Jahr in Deutschland für Versicherungsschäden in Höhe von 900 Millionen Euro an Kraftfahrzeugen gesorgt. Insgesamt registrierten die Kfz-Assekuranzen rund 330.000 Sturm- und Hagelschäden sowie 2.100 Überschwemmungsschäden, wie der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilt. Besonders teuer war für die Kfz-Versicherer eine Serie von Hagelschauern im Juni.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Schaden durch Naturgefahren deutlich gewachsen. 2018 zahlten die Versicherungen 520 Millionen Euro für 215.000 durch Sturm und Hagel beschädigte Autos. Dazu gab es 4.300 Überschwemmungsschäden. Die Gesamtschadenssumme inklusive Leistungen der Sachversicherung für Gebäude, Hausrat und Industrie betrug 2019 rund 3,0 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 3,1 Milliarden.

Holger Holzer/SP-X