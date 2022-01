Keine Kleinstwagen, weniger Händler – Neustart bei Smart

SP-X/München. Zum Neustart als E-Crossover-Hersteller passt die Daimler-Tochter Smart ihr Vertriebskonzept in Deutschland an. Nach Informationen der Fachzeitschrift „Autohaus“ wird das Händlernetz zunächst deutlich verkleinert: Statt der bislang 168 Vertriebsstützpunkte soll es künftig nur noch 95 geben, in der Regel in Mercedes-Autohäusern. Gleichzeitig stellt der Hersteller auf das sogenannte Agenturmodell um, bei dem der Händler zum reinen Vermittler wird. Im Zuge dessen wird der Online-Verkauf gestärkt, der stationäre Handel soll aber ein wichtiger Bestandteil des Vertriebs bleiben und eine persönliche Betreuung der Kunden sicherstellen.

Die Umstellung auf ein Agenturmodell und die Stärkung des Online-Vertriebs geht mit einem starken Wandel bei der E-Automarke Smart einher. Die traditionsreichen Kleinstwagen Fortwo und Forfour fliegen aus dem Programm, stattdessen kommt Anfang 2023 ein kleiner Crossover auf den Markt. Gebaut wird dieser gemeinsam mit dem Daimler-Großaktionär Geely in China. Das bisherige Werk im französischen Hambach ist bereits verkauft.

Holger Holzer/SP-X