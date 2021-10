Kein Braver – Neuer Honda Civic Type R

SP-X/Köln. Honda bringt den neuen Civic, der Ende 2022 in der elften Generation in Deutschland auf den Markt kommt, auch wieder in der sportlichen Variante Type R. Erste von den Japanern veröffentliche Bilder eines getarnten Modells zeigen den kompakten Sportler mit den typischen Insignien seiner Klasse: Michelin-Sport-Pneus, große Brembo-Bremsscheiben mit roten Sätteln, eine dreiflutige Abgasanlage und einen großen Heckflügel. Angaben zur Motorisierung macht Honda nicht. Zwar will Honda seine Volumenmodelle wie Civic, Jazz und HR-V nur in Verbindung mit dem e:HEV genannten Hybridantrieb anbieten, für die vergleichsweise geringen Stückzahlen des Type R macht das Unternehmen aber offensichtlich eine Ausnahme. Denkbar wäre die Übernahme des bislang eingesetzten Zweiliter-Turbo-Benziner, der 235 kW/320 PS leistet. Vermutlich Anfang 2023 dürfte der Type R zu haben sein.

Elfriede Munsch/SP-X