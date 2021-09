Kaffeemaschine und Preisvorteil – Ssangyong Tivoli Fizz Edition

Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 13:07 Uhr

SP-X/Neuss. Ssangyong bietet ab sofort zu Preisen ab 19.490 beziehungsweise 20.990 Euro die Modelle Tivoli und Tivoli Grand in der Sonderausstattung Fizz Edition an. Basierend auf dem gehobenen Ausstattungsniveau Quartz beinhaltet sie unter anderem Navisystem, beheizbares Lenkrad und als zusätzliche Extras eine Zweifarblackierung und 18-Zoll-Leichtmetallräder. Den Preisvorteil gibt Ssangyong mit 4.000 Euro an. Für den Antrieb sorgt ein Benziner mit 120 kW/163 PS, wahlweise mit Handschaltung oder Automatik. Wer einen Tivoli Fizz Edition bis 30. September bestellt, erhält obendrauf einen Kaffeevollautomaten von Siemens im Wert von 1.400 Euro.

Mario Hommen/SP-X