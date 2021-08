Kaffee hängt Energy-Drinks ab – Koffein und Co. am Steuer

Energy-Drinks sind vor allem bei Jüngeren beliebt. Am Steuer liegt aber ein Koffein-Klassiker vorn.

SP-X/Hannover. Kaffee bleibt der beliebteste Wachhalter beim Autofahren. Rund 33 Prozent der Deutschen nutzen das koffeeinhaltige Heißgetränk, um während langer Fahrten fit zu bleiben, wie aus einer Umfrage der Reifen-Servicekette Vergölst hervorgeht. Cola landet mit 24 Prozent auf Rang zwei vor Energy-Drinks mit 15 Prozent. Bei jüngeren Autofahrern bis 34 Jahren gilt prinzipiell die gleiche Reihenfolge; alle drei Getränke liegen jedoch deutlich näher beisammen und kommen auf rund 30 Prozent. Beliebtestes und in der Regel wohl auch gesündestes Autofahrer-Getränk ist in allen Altersklassen jedoch Wasser, das 69 Prozent der Befragten während langer Touren konsumieren. Gar keine Flüssigkeit nehmen 12 Prozent am Steuer zu sich.

Holger Holzer/SP-X