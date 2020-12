Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 11:07 Uhr

SP-X/Brüssel. Jeder zehnte Neuwagen in der EU wurde im dritten Quartal mit Stromanschluss ausgeliefert. Insgesamt 273.809 neue reine E-Autos und Plug-in-Hybride registrierte der Branchenverband ACEA zwischen Juli und September. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres war das ein Plus von 212 Prozent. Reine Batterie-Mobile machten mit 135.461 Einheiten knapp die Hälfte der Neuzulassungen aus (plus 132 Prozent), bei 138.348 Pkw war zusätzlich ein Verbrenner an Bord (plus 368 Prozent).

Seit Jahresbeginn wurden EU-weit 570.278 Pkw mit elektrischem Antrieb neu zugelassen, was einem Plus von 122 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dazu kamen 746.203 Hybridautos ohne Stromanschluss (plus 41 Prozent) sowie 138.107 Pkw mit Gasantrieb (minus 29 Prozent). Dominante Antriebsart war erneut der Benziner mit 3,53 Millionen Neuzulassungen (minus 38 Prozent), der Diesel kam auf 2,04 Millionen Einheiten (minus 35 Prozent). Insgesamt rollten im laufenden Jahr 7,06 Millionen Pkw in der EU neu auf die Straße (minus 29 Prozent).

