Jeder 10. will – Umfrage: Ist der Kauf eines E-Autos geplant?

SP-X/Berlin. Jeder 10. Deutsche überlegt zurzeit, in den nächsten zwei Jahren ein E-Auto zu kaufen. Dabei liegt die Bereitschaft in den Altersgruppen 18 bis 29 und 30 bis 49 Jahren mit 14 und 15 Prozent am höchsten. Umfrageteilnehmer zwischen 50 und 64 Jahren und über 65 Jahre planen mit 7 und 4 Prozent die Anschaffung eines E-Autos, so das Ergebnis einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Die zwischen Januar und Februar durchgeführte Befragung ergab zudem, dass 82 Prozent das E-Auto an öffentlich zugänglichen, kostenpflichtigen Ladesäulen laden wollen. Für 40 Prozent kommt eine private Wallbox in Frage. Mehr als ein Fünftel kann sich vorstellen, das E-Fahrzeug als Stromspeicher zu nutzen, um etwa überschüssigen Strom aus einer Solaranlage zwischenzuspeichern.

Elfriede Munsch/SP-X