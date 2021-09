Italienischen Akzente – Laika Kreos und Ecovip

SP-X/Düsseldorf. Mit seinen beiden Produkt-Neuheiten bedient der italienische Reisemobil-Hersteller Laika sowohl das boomende Segment der ausgebauten Kastenwagen mit der Ecovip-Baureihe als auch am anderen Ende des Komfortbereichs mit der Neuauflage des Kreos die nach wie vor beliebten Teilintegrierten in der Premiumklasse.

Der Kreos ist das Flaggschiff der Italiener, und zählt seit seinem Debüt 1999 zu den tragenden Säulen des Markenportfolios. Für die anstehende Generalüberholung zur Saison 2022 wurde gezielt das renommierte Designbüro GFG Progetti von Fabrizio Giugiaro engagiert, der wie sein berühmter Vater Giorgio für herausragende Auto-Entwürfe bekannt ist. Er sollte die italienischen Gene des teilintegrierten Kreos L5009 in allen Facetten auch optisch in Szene setzen.

Das ist besonders gut im Innenraum gelungen. Schon beim Eintreten wird klar, was Geschäftsführerin Ute Hofmann mit dem „Designer-Wohnzimmer auf vier Rädern“ meint. Die großzügige Sitzgruppe, in der die drehbaren Frontsitze integriert werden, bietet an einem großen runden Tisch für Platz bis zu sieben Personen und wirkt wie aus einem Schöner-Wohnen-Katalog für südländische Eleganz – bis ins Detail abgestimmt mit Möbelfronten aus dunklem Echtholz, einem elektrisch versenkbaren 32-Zoll-Fernseher und einem hell-luftigen Raumgefühl dank der Panorama-Dachluke Skyview sowie dem zusätzlichen elektrischen Schiebedach (96x65 cm).

Auch in der Küche vereinen sich Eleganz und Zweckmäßigkeit. Die Arbeitsplatte besteht aus hochwertigem Corian und ist mit einer Doppelspüle samt mattschwarzem Wasserhahn mit flexiblem Arm ausgestattet. Ein Gasbackofen gehört zur Standardausrüstung. Eine Geschirrspülmaschine kann optional in den Küchenblock eingebaut werden. Der opulente 153-Liter-Kühlschrank mit Doppelanschlag kann vom Wohnbereich und vom Heck aus geöffnet werden.

Zwischen Küche und dem Heck-Schlafzimmer mit zwei bequemen Längsbetten, die sich allerdings nicht zu einer großen Liegefläche verbinden lassen, liegt das zu beiden Seiten hin abtrennbare Raumbad mit einer eigenen, geräumigen, holzverkleideten Duschkabine – eine echte Wellness-Dusche mit doppeltem Duschkopf einschließlich großformatiger Rainshower-Brause. Passend dazu gibt’s große Spiegelflächen und mattschwarze Armaturen.

So prägnant wie im Innenraum ließ sich italienisches Flair im Außendesign natürlich nicht darstellen, was allerdings an den schwierigen Proportionen eines acht Meter langen Teilintegrierten liegt. Aber Giugiaro und Co. haben aus der Kombination des Fiat Ducato Heavy mit 140 PS starkem Turbodiesel und Alko-Tiefrahmen-Chassis das Beste gemacht.

Weitere praktische Details des Kreos L5009, dem demnächst auch einen integrierten Bruder bekommen wird: durchgängiger, 25 cm hoher, doppelter Boden, zugänglich auch über Bodenklappen im Wohnraum, winterfeste Isolierung, große, nach oben öffnende Garagen-Klappen, optionales Hubbett möglich, 60 Zentimeter breite Aufbautür mit Fenster, große Tanks (210 Liter Frisch-, 150 Liter Abwasser) und als Gimmick ein „Wein-Keller“ für 10 Flaschen in der Garage. Die exakten Preise stehen zwar noch nicht fest. Der Basispreis dürfte noch knapp unter 100.000 Euro liegen – das Gros der ab nächstem Jahr ausgelieferten Modelle aber wohl kaum.

Deutlich weniger spektakulär, dafür aber wesentlich stärker nachgefragt und auch nur etwa halb so teuer ist die zweite Laika-Neuheit in der Kompaktklasse. Wie fast alle Ducato-Ausbauten werden die Ecovip-Campervans auch in drei Längen angeboten: als Ecovip 540 mit Querdoppelbett hinten ab 50.640 Euro, als Ecovip 600 ebenfalls mit quer liegender Doppelkoje, aber mehr Platz zwischen Sitzgruppe und Schlafraum ab 51.700 Euro und als Evovip 645 mit Längs-Einzelbetten ab 53.810 Euro, wobei die Typenbezeichnung mit dem Längenmaß in Zentimetern weitgehend identisch ist. Für alle drei Version wird für rund 4.000 Euro Aufpreis ein Aufstelldach mit Schlafmöglichkeiten für zwei Personen angeboten.

Auch bei den Camper-Vans bemüht sich Laika um italienische Akzente in der Inneneinrichtung, hat zudem aber auch eigene Ideen verwirklicht. So wird der Klapptisch für die vordere Sitzgruppe in allen Ecovip-Varianten an der Seitenwand zusammengefaltet, ist in ausgeklapptem Zustand allerdings nicht so stabil wie Tische mit Stützfuß. Und in der 645er-Variante bieten die Italiener erstmals eine Rundumsitzgruppe im Heck, die dank eines absenkbaren Tisches in der Nachtkonfiguration zu einer wagenbreiten Liegefläche wird.

