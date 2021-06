SP-X/Wolfsburg. Nach den Standardvarianten hat VW nun auch die GTI-Ausführung des Kleinwagens Polo geliftet. In dem sportlichen Fünftürer arbeitet der bekannte 2,0-Liter-Turbobenziner in einer leicht auf 152 kW/207 PS erstarkten Version (plus 7 PS). Die Kraftübertragung an die Vorderachse übernimmt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, die zuvor alternativ angebotene Handschaltung fliegt aus dem Programm. Der Spurt aus dem Stand ist nach 6,5 Sekunden abgeschlossen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 238 km/h.

Innen zieht wie bei den konventionellen Polos die Digitalisierung ein. Neben entsprechenden Instrumenten gibt es ein neues Infotainment-System mit konsequenter Touchscreen-Bedienung. Außerdem beherrscht der Kleinwagen nun das teilautomatisierte Fahren, hält bis Tempo 210 selbstständig Spur, Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann. Serienmäßig an Bord ist nun Matrix-LED-Licht, auch die Heckleuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Zu den weiteren Erkennungszeichen zählen Wabenkühlergrill und 17-Zoll-Felgen. Die Preise für den dynamischen Kleinwagen dürften bei rund 25.000 Euro starten.

Holger Holzer/SP-X