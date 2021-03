SP-X/Köln. Ford bietet für seine Nutzfahrzeuge einen nachrüstbaren Innenspiegel-Bildschirm an. Das System stellt das Kamerabild der Rückfahrkamera dar und soll ein doppelt so großes Sichtfeld bieten wie konventionelle Rückspiegel. Die Anzeige verfügt über eine automatische Helligkeitserkennung und passt sich den Lichtverhältnissen an. Die Nachrüstlösung ist für die Kastenwagenvarianten des Transit Custom ab Baujahr 2012 und für den großen Transporter Transit ab Baujahr 2014 zu haben. Die Preise starten bei 683 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Holger Holzer/SP-X