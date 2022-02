In Farben Batmans – Nissan Juke Kiiro

SP-X/Brühl. Mit gelben Farbakzenten an Schwellern und Stoßstange wartet der Nissan Juke als Sondermodell Kiiro auf. Zu den weiteren Erkennungsmerkmalen des kleinen Crossovers zählen eine graue Lackierung, schwarze 19-Zoll-Felgen und eine gemusterte Folienbeklebung an Außenspiegeln und Dachkanten. Innen finden sich die Exterieurfarben unter anderem an den Kunstledersitzen und am Armaturenbrett wieder. Den Antrieb übernimmt ein 1,0-Liter-Turbobenziner mit 84 kW/114 PS Leistung, der wahlweise mit Sechsgang-Handschaltung oder Siebenstufen-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden kann. Zu haben ist die Edition ab 27.290 Euro.

Den Standard-Juke gibt es in gleicher Motorisierung ab 20.000 Euro. Aufgelegt wird das auf 750 Einheiten limitierte Sondermodell anlässlich einer Werbepartnerschaft mit Warner Bros., die parallel zur Markteinführung den neuen Batman-Kinofilm vorstellen. Der Juke Kiiro orientiert sich farblich an der Superhelden-Ikonographie, verzichtet aber auf direkte optische Bezüge.

Holger Holzer/SP-X