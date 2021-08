In Farbe gesetzt – Range Rover Sport SVR Ultimate Edition

SP-X/Kronberg. Range Rover bietet sein Topmodell Sport SVR nun in einer „Ultimate Edition“ an. Kunden des für 164.500 Euro erhältlichen Sondermodells können unter drei aufwändigen Lackierungen wählen, von denen zwei in Hochglanz und eine seidenmatt ausgeführt wird. Das Dach wird in Schwarz lackiert. 22 Zöller und schwarze Bremssättel gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Im Innenraum gibt es Ultimate-Edition-Einstiegsleisten aus Aluminium und schwarze Schaltwippen. Für den Vortrieb sorgt der bekannte 5,0-Liter-Achtzylinder mit 423 kW/575 PS, der auch im 135.700 Euro teuren Sport SVR zum Einsatz kommt.

Elfriede Munsch/SP-X