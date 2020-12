Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 18:07 Uhr

SP-X/Rüsselsheim. Citroen bietet den Kleinbus Spacetourer Ende des Jahres auch in einer elektrischen Variante an. Die Großraumlimousine ist in drei Längen (4,60, 4,95 und 5,30 Meter) sowie mit zwei verschiedenen Batteriegrößen (50 und 75 kWh) zu haben. Je nach Variante können bis zu 9 Personen Platz nehmen. Die Zuladung beträgt maximal 965 Kilogramm.

Wie beim Schwestermodell Peugeot E-Traveller leistet der E-Motor 100 kW/136 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 260 Nm zur Verfügung. Der kleinere Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 230 Kilometern (WLTP), der größere Energiespeicher schafft bis zu 330 Kilometer.

Der E-Spacetourer ist in zwei Pkw-Varianten sowie zwei gewerblichen Ausführungen bestellbar. Preise für den Citroen sowie seine Schwestermodelle von Peugeot (E-Traveller) und Opel (Zafira Life E) sind noch nicht bekannt. Begleitet werden die drei Kleinbusse von ihren Transporter-Ablegern, die ebenfalls rund um den Jahreswechsel elektrifiziert werden.

Holger Holzer/SP-X