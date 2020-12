Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 10:25 Uhr

Werkzeug im Test

Hobbyschraubern genügen auch günstigere Drehmomentschlüssel

Manche Teile am Auto muss man mit exakter Kraft anziehen. Das klappt mit einem Drehmomentschlüssel – das Werkzeug gibt es in verschiedenen Preisklassen. Was taugen die Modelle?