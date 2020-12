Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Berlin. Im ersten Halbjahr 2020 sind die Pkw-Verkäufe nach Auswertung des Branchenverbands VDA weltweit so stark wie noch niemals zuvor zurückgegangen. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden in den großen Märkten China, USA und Europa 7,5 Millionen Pkw weniger verkauft als im Vorjahreszeitraum.

Europa musstemit einem Minus von 39 Prozent den größten Rückgang hinnehmen. Nur 5,1 Millionen Pkw wurden im ersten Halbjahr zugelassen. In den USA reduzierte sich das Volumen um fast ein Viertel auf 6,4 Millionen Neufahrzeuge. In Japan blieb der Pkw-Markt mit 1,8 Millionen verkauften Einheiten 20 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Auch in Russland (minus 23 %) und Brasilien (minus 39 %) gingen die Verkaufszahlen zurück.

Anders als die anderen Märkte erholt sich der chinesische Markt bereits. Im zweiten Monat in Folgesteigen die Verkaufszahlen wieder. Nach Mai (plus 6,4 %) wurden auch im Juni (plus 1,4 %) wieder mehr Autos verkauft. Die Halbjahres-Bilanz fällt mit einem Rückgang um 23 Prozent auf 7,7 Millionen Fahrzeuge jedoch negativ aus.

Elfriede Munsch/SP-X