Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 08:07 Uhr

SP-X/Paris. Deutsche Autos sind in Deutschland besonders gefragt. Von den zehn hierzulande meistverkauften Pkw-Modellen kommen sechs aus heimischer Produktion, wie die Beratungsagentur Inovev ermittelt hat. Fünf davon landen auf den ersten fünf Plätzen – neben dem Dauerbestseller VW Golf (Wolfsburg) sind das VW Tiguan (Wolfsburg), Ford Focus (Saarlouis), VW Passat (Emden) und BMW 3er (München). Komplettiert wird das einheimische Sextett von der Mercedes C-Klasse auf Rang neun (Bremen).

Nicht in Deutschland gebaut werden die Top-Ten Modelle VW Polo (Pamplona/Spanien), VW T-Roc (Setubal/Portugal), Opel Corsa (Saragossa/Spanien) und Skoda Octavia (Mlada Boleslav/Tschechien).

Die Dominanz von Autos aus heimischer Produktion ist auch in Autonationen nicht die Regel. In Frankreich etwa kommen lediglich drei der zehn meistverkauften Modelle aus der Heimat: der Peugeot 3008, die Renault Zoe und der Toyota Yaris. Der nationale Bestseller Renault Clio wird in Slowenien und der Türkei gebaut, die Nummern zwei und drei (Peugeot 208 und Citroen C3) kommen aus der Slowakei. Insgesamt liegt der Marktanteil von Fahrzeugen aus lokaler Produktion bei 18 Prozent. In Deutschland beträgt wer 37 Prozent.

Holger Holzer/SP-X