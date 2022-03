Hamburg ist Cabrio-Hochburg – Kfz-Versicherung

Die meisten Cabrios in Deutschland gibt es in einem kleinen Bundesland, das nicht den besten Ruf hinsichtlich seines Wetters genießt.

SP-X/München. In welchem Bundesland sind die meisten Cabrios unterwegs? Nach Berechnungen des Vergleichsportals Check24 nimmt Hamburg den Spitzenplatz ein. 4,8 Prozent der über dieses Portal versicherten Fahrzeuge sind Cabrios in der Hansestadt. Mit jeweils 3,8 Prozent folgen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Schlusslichter sind die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 1,9 Prozent und Thüringen mit 1,8 Prozent.

Am höchsten ist der Anteil versicherter Cabrios in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen (5,2 Prozent), am niedrigsten mit 2,3 Prozent bei den 30- bis 39-Jährigen.

Elfriede Munsch/SP-X