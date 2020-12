Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 11:07 Uhr

SP-X/Hamburg. Mobilitätsanbieter Free Now erweitert sein Angebot. In den kommenden Wochen, in denen die Menschen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen zuhause bleiben sollen, setzt das Unternehmen seine Fahrer zunächst in München und Köln als Lieferservice-Dienstleister ein. Bezahlte Einkäufe oder Restaurantbestellungen können sich Privatkunden gegen einen Lieferfestpreis von 10 Euro nach Hause bringen lassen. In der Free Now-App ist dieser Service unter „Courier“ gelistet. Neben Privatkunden können auch Geschäftskunden wie etwa gastromische Betriebediese Liefermöglichkeit nutzen.

Elfriede Munsch/SP-X