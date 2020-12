Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 17:45 Uhr

Licht-Test 2020

Gut jedes vierte Auto ist mit Beleuchtungsmängeln unterwegs

Richtig funktionierendes Licht am Auto ist in der dunklen Jahreszeit extrem wichtig. Doch immer noch sind viele Fahrzeuge mit Mängeln an der Lichtanlage unterwegs, wie eine aktuelle Statistik zeigt.