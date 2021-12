Gurtpflicht-Delle und Wiedervereinigungs-Effekt – Grafik: Verkehrstote seit 1950

SP-X/Köln. Der Straßenverkehr in Deutschland wird immer sicherer. Im laufenden Jahr dürfte die Zahl der tödlich Verunglückten Prognose zufolge erneut auf den niedrigsten Wert seit der Datenerhebung sinken. Damit setzt sich ein Trend fort, der in den 70er-Jahren begonnen hat.

In den 50er- und 60er-Jahren kannte die Entwicklung der Opferzahlen nur eine Richtung, wie aus den Daten von Statista hervorgeht: nach oben. Trauriger Höhepunkt waren 19.193 Tote im Jahr 1971 und dies nur in Westdeutschland. Die folgenden Jahre stagnierte die Zahl auf hohem Niveau, dann ging es rapide bergab. Wichtigster Grund war die Einführung der Gurtpflicht: Seit 1974 musste das Sicherheitssystem in allen Neuwagen an Bord sein, 1976 wurde die Nutzung in der Bundesrepublik zur Pflicht. 1984 schließlich wurden Bußgelder für Gurtmuffel eingeführt.

Bis Ende der 80er-Jahre sank die Zahl der Verkehrstoten beständig. 1990 zählten die Statistiker nur noch 7.906 Opfer. Durch die Wiedervereinigung wuchs die Zahl kurzzeitig 1991 wieder, um danach erneut permanent zu sinken. 2020 kamen 2.719 Menschen auf der Straße zu Tode, dieses Jahr dürften es rund 2.500 sein. Der niedrigste Wert seit dem Start der Statistik.

Holger Holzer/SP-X