Grüner Strom halbiert CO2-Fußabdruck – Volvo C40

SP-X/Göteborg. Die Art der Stromerzeugung hat maßgeblichen Einfluss auf die CO2-Bilanz eines Elektroautos. Bei dem durchschnittlichen globalen Energiemix ist der Vorsprung der Stromer vor den Verbrennern deutlich geringer als möglich, wie Berechnungen des Autoherstellers Volvo zeigen. Die Schweden haben den CO2-Fußabdruck ihres E-Modells C40 unter verschiedenen Szenarien berechnet und mit dem des konventionell betriebenen Schwestermodells XC40 verglichen.

Demnach werden bei Produktion, Betrieb und Entsorgung des elektrisch angetriebenen C40 insgesamt 27 Tonnen CO2 freigesetzt, wenn der Fahrstrom komplett aus erneuerbaren Quellen stammt. Legt man hingegen den aktuellen globalen Energiemix zugrunde, sind es 50 Tonnen. Für den EU-28-Mix sehen die Zahlen mit 42 Tonnen etwas besser aus. Vor allem im Vergleich zum XC40, der über den kompletten Lebenszyklus 59 Tonnen ausstößt.

Die Emissionen sind vergleichbar, weil beide Modelle auf der gleichen technischen Plattform basieren; als Crossover-Coupé verfügt der C40 allerdings über einen leicht geringeren Windwiderstand als sein kantigeres Schwestermodell. Im Gegenzug ist beim C40 die Produktion des Akkus sowie der zu größeren Teilen aus Aluminium bestehenden Karosserie energieaufwändiger.

Künftig will Volvo die CO2-Bilanz seiner E-Fahrzeuge verbessern. Über den kompletten Lebenszyklus soll der CO2-Fußabdruck eines durchschnittlichen Volvo Fahrzeugs bis 2025 um 40 Prozent gegenüber 2018 sinken, unter anderem auch durch CO2-Einsparungen von 25 Prozent in der Lieferkette. Unter anderem arbeiten die Schweden mit Partnern an fossilfreiem Stahl sowie an CO2-neutral produzierten Akkus. Darüber hinaus appelliert der Konzern an die Politik, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Holger Holzer/SP-X