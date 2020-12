Wichtig bei Auslandsreisen

Grüne Versicherungskarte für Autobesitzer wird jetzt weiß

Farbwechsel zum Jahreswechsel: Die Grüne Versicherungskarte für Autos heißt zwar weiter so, ist aber nicht mehr grün. Bereitgestellt wird sie nur noch in weiß – was den Versand einfacher machen soll.