Große Unterschiede zwischen den Bundesländern – Kraftstoffpreise

SP-X/München. Die Kraftstoffpreise unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern derzeit deutlich. Bis zu 7 Cent Differenz pro Liter sind aktuell möglich, wie der ADAC ermittelt hat. Den günstigsten Diesel gibt es demnach in Bremen mit 1,925 Euro, den teuersten in Mecklenburg-Vorpommern, wo für den Liter 1,996 Euro fällig sind. Für Fahrer eines Benziners ist das Saarland die günstigste Adresse: Dort gibt es den Liter für 1,912 Euro, während in Nordrhein-Westfalen mit 1,966 Euro Höchstpreise aufgerufen werden.

Eine eindeutige geographische Ordnung ist bei den Preisen nicht zu erkennen. Auch Bevölkerungszahl oder Wohlstandsniveau spielen keine sichtbare Rolle. Die fünf günstigsten Bundesländer für Dieselfahrer sind aktuell das Saarland, Bremen, Hamburg, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Diesel gibt es zum günstigsten Preis in Bremen, Hamburg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Insgesamt sind die Kraftstoffpreise in Deutschland gegenüber dem Vormonat gesunken. In allen 16 Bundesländern gibt es beide Sorten für Literpreise unter 2 Euro. Gegenüber dem März ist Benzin um rund 25 Cent billiger geworden, Diesel um rund 30 Cent. Der Rückgang war nach Ansicht des Clubs notwendig, ist aber angesichts der Rohölmarktentwicklung immer noch nicht ausreichend.

Holger Holzer/SP-X