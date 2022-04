Große Preisaufschläge an der Autobahn – Markttransparenzstelle für Kraftstoffe

SP-X/Bonn. Sparsame Autofahrer sollen Autobahn-Tankstellen meiden. Das ist keine neue Erkenntnis, allerdings sind die Preisunterschiede inzwischen gewaltig. Wie die Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts in ihrem Jahresbericht zum Kraftstoffmarkts ermittelt hat, liegen die Literpreise an den Bundesschnellstraßen um bis zu 25 Cent über denen anderer Tankstellen. Bei einer Tankfüllung von 40 Litern, fällt die ohnehin exorbitante Tankrechnung damit nochmals um zehn Euro höher aus.

Zusätzlich haben die Wettbewerbshüter weitere Spartipps herausgearbeitet: Am niedrigsten sind die Preise demnach am Abend zwischen 18 und 22 Uhr, am höchsten morgens zwischen 5 und 8 Uhr. Die Preisspanne im Laufe eines Tages liegt in einer Stadt zwischen 18 und 24 Cent, an ein und derselben Tankstelle können es 8 bis 13 Cent sein.

Die jüngste Preisentwicklung im Zuge des Ukraine-Krieges will die Behörde noch weiter untersuchen. Die Differenz zwischen Rohölpreisen und Tankstellenpreisen habe zu Beginn der Krise stark zugenommen, was insbesondere am wachsenden Abstand zwischen Raffinerie- und Rohölpreisen festzumachen sei.

Holger Holzer/SP-X