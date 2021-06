SP-X/München. BMW legt den 4er auch in der neuen Generation wieder als Gran Coupé auf. Das Fließheckmodell ergänzt ab November das bisher aus Coupé und Cabrio bestehende Vierer-Portfolio und positioniert sich erneut als elegante Alternative zur technisch eng verwandten 3er Limousine.

Auffälligstes äußerliches Unterscheidungsmerkmal zum Stufenheck-Modell ist der große Nieren-Kühlergrill, den man bereits vom 4er Coupé kennt. Dazu kommt eine dynamisch abfallende Dachlinie, die in ein kurzes Heck mit großer Klappe übergeht. Gegenüber dem Vorgänger hat das Gran Coupé in jeder Dimension leicht zugelegt, allein in der Länge um rund 14 Zentimeter. BMW verspricht ein entsprechend luftigeres Raumangebot für die maximal fünf Insassen, auch der Kofferraum ist auf 470 bis 1.290 Liter gewachsen.

Außer durch die Optik soll sich das 4er Gran Coupé auch bei der Fahrdynamik von den bürgerlicheren Dreier-Modellen absetzen. Zu diesem Zweck hat es eine breitere Spur, eine steifere Karosserie-Struktur und einen tieferen Schwerpunkt erhalten. Lenkung und Dämpfer wurden speziell abgestimmt. Auf Wunsch sind zudem ein adaptives Fahrwerk, ein Sportdifferenzial für die Hinterachse und eine Sportbremsanlage zu haben. Beim Antrieb konzentriert sich der viertürige Vierer auf die stärkeren Motoren im Münchner Mittelklasse-Portfolio. Den Einstieg bildet ein 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner mit 132 kW/184 PS, alternativ ist eine Variante mit 180 kW/245 PS zu haben. Beide sind kombiniert mit Hinterradantrieb und Achtgangautomatik. Stärkster Benziner ist ein 3,0-Liter-Sechszylinder mit 275 kW/374 PS und Allradantrieb, ein 48-Volt-Mildhybrid-System soll den Verbrauch drücken. Einziger Diesel ist zunächst ein 2,0-Liter-Vierzylinder mit 140 kW/190 PS und 48-Volt-Technik. Neben Hinterrad- ist auch Allradantrieb verfügbar.

Zur Serienausstattung der Edel-Limousine zählen Sportsitze, Sport-Lederlenkrad und eine Drei-Zonen-Klimaautomatik. Auch Frontkollisionswarnung, Spurverlassenswarner und Rückfahrkamera sind immer an Bord. Preise nennt BMW noch nicht, das aktuelle Modell startet bei rund 43.000 Euro.

Holger Holzer/SP-X