Größerer Akku, digitale Rückspiegel – Hyundai Ioniq 5

Hyundais Elektromodell Ioniq 5 ist erst seit einigen Monaten in Deutschland verfügbar, da kündigt sich bereits eine erste Modellpflege an.

SP-X/Offenbach. Für das Elektromodell Hyundai Ioniq 5 werden im neuen Modelljahr unter anderem digitale Rückspiegel außen und innen verfügbar sein. Im neuen Innenspiegel ist dann das Bild einer unterhalb des Heckspoilers installierten Kamera zu sehen, die Bilder der digitalen Außenspiegel werden von zusätzlich Displays in den Türinnenseiten gezeigt. Der Verzicht auf physische Außenspiegel soll die Aerodynamik verbessern, was sich positiv auf die Reichweite auszahlen dürfte.

Diese dürfte auch mit dem neuen Batterieformat mit 77,4 kWh profitieren. Aktuell stehen 58 beziehungsweise 72,6 kWh zur Wahl. Darüber hinaus soll eine automatische Batterievorkonditionierung beim Ioniq 5 ein schnelleres Befüllen bei Ankunft an der Ladesäule insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen erlauben. Schließlich sollen Modifikationen an Vorder- und Hinterachse für mehr Komfort sorgen. In Deutschland ist der Ioniq 5 seit 2021 auf dem Markt. Wann und ob die motivierte Version hier in den Handel kommt, steht noch nicht fest.

Mario Hommen/SP-X