Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 11:07 Uhr

SP-X/London. Der VW Golf ist nicht mehr die Nummer 1 in Europa. Wie die Beratungsagentur Jato Dynamics berichtet, wurden im vergangenen Februar 24.735 Exemplare des Kompaktklassikers in den EU- und Efta-Staaten neu zugelassen, was einem Rückgang um 21 Prozent entspricht. Neuer Liebling der Europäer ist der Renault Clio, der sich trotz eines Rückgangs um 4 Prozent mit 24.914 Exemplaren europaweit am besten verkaufte. Mit einem Plus von 7 Prozent legten Peugeot 208 (Rang 3 mit 20.923 Neuzulassungen) und Opel Corsa (Rang 4 mit 18.406 Neuzulassungen) zu. Auf Platz 5 folgte der Fiat Panda mit 17.680 Verkäufen (+10 %).

Insgesamt wurden in den EU27-Staaten im Februar 1.063.264 Autos neu zugelassen, was gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 einem Rückgang von 7 Prozent entspricht. Für dieses Minus macht Jato unter anderem die Auswirkungen der Corona-Krise verantwortlich. Hauptgrund für den besonders starken Rückgang bei den Neuzulassungen des Golf ist der aktuelle Modellwechsel zur achten Generation.

Mario Hommen/SP-X