SP-X/München. BMW legt den 8er im September als Sondermodell auf. In der „Edition Golden Thunder“ wartet das schwarz lackierte Oberklassemodell mit goldenen Felgen und Außenspiegelgehäusen auf, dazu kommen Karosseriezierstreifen in gleicher Farbe. Zur Ausstattung zählen Ledersitze, Alcantara-Dachhimmel, Glas-Applikationen im Innenraum und eine Surround-Audioanlage von Bowers und Wilkins. In der Spezialauflage sind alle Karosserievarianten – Cabrio, Coupé und Gran Coupé – zu haben, an Motoren stehen Sechs- und Achtzylinder im Leistungsband von 235 kW/320 PS bis 390 kW/530 PS zur Wahl. Die Preise für die als „Sammlerstück“ beworbene Edition starten bei 96.645 Euro. Der Aufpreis gegenüber dem Standardmodell liegt bei mindestens 3.445 Euro.

Holger Holzer/SP-X