03.11.2020

SP-X/Berlin. Während sich Führerscheinneulinge früher ihr erstes Auto in der Regel selber kaufen und finanzieren mussten, wächst seit Jahrzehnten der Anteil derjenigen, denen ihr erstes Auto geschenkt wird, wie eine Umfrage der Online-Autobörse Mobile.de zum ersten eigenen Auto zeigt. Demnach erhielten 38,4 Prozent der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren ihr erstes Auto geschenkt. In der Alterskohorte der über 55-Jährigen profitierten nur 16,5 Prozent von großzügigen Verwandten. Zudem gaben 51,8 Prozent der Befragten über 55 Jahre an, ihr erstes Auto selbst finanziert zu haben, während dies in der Gruppe der Jüngsten nur bei 9,0 Prozent der Fall war. Bei den 45- bis 54-Jährigen lag der Anteil der Selbstkäufer bei 44 Prozent, bei den 35- bis 44-Jährigen bei 38,1 Prozent und bei den 25- 34-Jährigen bei 22,4 Prozent.

Mario Hommen/SP-X