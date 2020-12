Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Berlin. Wer wegen Corona das Auto öfters hat stehen lassen, bekommt unter Umständen Geld von der Kfz-Versicherung zurück. Laut einer Studie des Verbraucherportals „Finanztip.de“ erstatten alle deutschen Assekuranzen Beiträge, wenn die Jahresfahrleistung unter dem angegebenen Wert liegt. Allerdings tun sie das nicht von sich aus.

Wer statt 15.000 Kilometern aufgrund von Homeoffice-Regelungen oder Reiseverzicht im laufenden Jahr nur 10.000 Kilometer fährt, erhält laut der Studie im Schnitt 8 Prozent seines Versicherungsbeitrags zurück. Betroffene sollten ihre Versicherung schnellstmöglich informieren und die Anpassung des Beitrags verlangen – am besten schriftlich per Mail oder Brief und mit der Bitte um Bestätigung.

Wie viel Geld es zurück gibt, hängt auch von dem Kundenservice des Versicherungsunternehmens ab. Einige erstatten den Beitrag erst ab dem Zeitpunkt der Meldung, andere für das komplette Jahr.

Holger Holzer/SP-X