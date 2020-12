Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 12:07 Uhr

In schwierigen Zeiten verbarrikadiert mancher sich. Zur Not auch im Auto – das zumindest könnte man aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts schließen.

SP-X/Flensburg. Geländewagen kommen bislang am besten durch die Coronakrise im deutschen Neuwagengeschäft. Während der Gesamtmarkt im April laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) um 61 Prozent geschrumpft ist, verbuchten die Offroader ein Minus von 46 Prozent bei den Neuzulassungen. In keinem anderen Segment fiel der Rückgang so gering aus; am stärksten betroffen waren die Mini-Vans mit einem Minus von 84 Prozent.

Auch in der Gesamtjahresbilanz kommen die Geländewagen mit einem Minus von 17 Prozent bislang vergleichsweise ungeschoren davon. Der Gesamtmarkt schrumpfte im gleichen Zeitraum um 31 Prozent. Ähnlich lief es nur für die Wohnmobile (minus 11 Prozent) und die Pkw-Mittelklasse (minus 18 Prozent) allerdings profitieren beide Klassen von einem Boom zum Jahresstart – im April gab es jeweils heftige Einbrüche.

Holger Holzer/SP-X