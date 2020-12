Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Weiterstadt. Nach dem VW den Basis-Golf in seinem Online-Konfigurator aufgenommen hat, ist nun bei Seat auch der Technik-Bruder Leon konfigurierbar. Dieser zeigt jetzt die Preise für Basisvarianten sowie deren Ausstattungsumfang an. Während es den Golf ab 19.995 Euro gibt, kostet der Leon mindestens 21.560 Euro.

Für dieses Geld gibt es die fünftürige Kompaktversion in der Ausstattung Reference. Sie umfasst elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber, Audiosystem mit 8,25-Zoll-Touchscreen, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, elektrische Parkbremse, Keyless Go, USB-Buchsen sowie Spurhalteassistent, Kollisionsverhinderer und Müdigkeitserkennung. Als Antrieb fungiert wie beim Basis-Golf ein 1.0-Liter Dreizylinder mit 66 kW/90 PS, der 4,5 Liter Super im Mix benötigt, 106 Gramm CO2-ausstößt und die Schadstoffklasse EU6 AP erfüllt. Seine Leistung reicht für eine Höchstgeschwindigkeit von 183 km/h. Der Standardsprint gelingt in 12,7 Sekunden. Alternativ zum kompakten Fünftürer wird auch der Leon in der Kombiversion Sportstourer angezeigt. Hier starten die Preise bei 22.860 Euro.

Mario Hommen/SP-X